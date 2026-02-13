Victoria legal para un senador demócrata en la mira de Trump

Un juez estadounidense bloqueó temporalmente el jueves el proceso iniciado por el Pentágono para sancionar al senador demócrata Mark Kelly por un video en el que él y otros legisladores instaban al personal militar y de inteligencia a negarse a obedecer "órdenes ilegales".

Esto supone un nuevo revés para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien calificó de "sedicioso" y "pasible de pena de muerte" ese video. Un gran jurado federal ya rechazó esta semana solicitudes de imputación contra los legisladores.

El jueves, el juez Richard Leon se pronunció sobre un recurso que Kelly, quien además es expiloto de la Marina estadounidense y exastronauta, presentó en enero contra el procedimiento iniciado por el Pentágono para castigarlo.

"Los demandados han pisoteado las libertades de la Primera Enmienda del senador Kelly (que protege la libre expresión) y han amenazado las garantías constitucionales de millones de jubilados militares", dijo Leon en su dictamen.

Según el magistrado, la solicitud de Kelly tiene probabilidades de prosperar en el fondo.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, uno de los demandados en la causa, advirtió en X que la decisión será apelada "de inmediato".

Kelly celebró el fallo y dijo en X que el juez "dejó claro que Pete Hegseth violó la Constitución cuando intentó castigarme por algo que dije".

Este veterano condecorado había pedido al tribunal que declarara "ilegales e inconstitucionales" una carta de censura incorporada a su expediente, así como los intentos por reducir potencialmente su rango militar y, por ende, su pensión.

La demanda —que también menciona al Departamento de Defensa, al secretario de la Marina, John Phelan, y al departamento que dirige— sostenía que sus acciones "violan numerosas garantías constitucionales y no tienen base legal alguna".

En un vídeo publicado en noviembre, seis legisladores demócratas que trabajaron en el ejército o en los servicios de inteligencia afirmaron que "el gobierno de Trump está enfrentando a militares y profesionales de la comunidad de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses".

"En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país", dijeron, y añadieron: "Pueden negarse a cumplir las órdenes ilegales".

Los legisladores no mencionaron explícitamente órdenes concretas, pero el video se difundió en un momento de fuertes críticas contra la administración Trump sobre la legalidad de los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico.