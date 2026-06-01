Vietnam liberará a casi 10.000 presos con motivo de las recientes elecciones

Vietnam anunció este sábado que liberará próximamente a casi 10.000 presos, entre ellos extranjeros, con motivo de las recientes elecciones parlamentarias.

El país comunista suele anunciar indultos antes de eventos especiales o celebraciones.

El año pasado, Vietnam liberó a más de 22.000 presos —una cifra récord para un solo año— con motivo del 50º aniversario de la caída de Saigón y los 80 años de su declaración de independencia.

A principios de junio, 9.950 reclusos serán puestos en libertad como parte del indulto de este año, según un documento firmado por el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam.

El indulto marcará "el éxito del Congreso del Partido Comunista [que se celebra cada cinco años] y las elecciones a la Asamblea Nacional", declaró Le Van Tuyen, viceministro de Seguridad Pública, en una rueda de prensa este sábado.

En marzo, el país celebró elecciones para la Asamblea Nacional, su máximo órgano legislativo, que sirve principalmente para ratificar las decisiones del Partido Comunista gobernante.

Entre los reclusos que serán liberados el próximo mes hay 63 extranjeros, entre ellos 56 hombres y siete mujeres "de distintas nacionalidades", según Tuyen.

Los presos condenados por "intentar derrocar" al gobierno o por "terrorismo" no son elegibles para la liberación, según la ley vietnamita.

Según el Ministerio de Seguridad hay unos 190.000 personas en Vietnam que cumplen condenas de prisión.