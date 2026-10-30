Votación anticipada en EEUU alcanza participación récord de 48 millones

Cerca de 48 millones de estadounidenses ya habían votado este viernes de manera anticipada para los comicios del 3 de noviembre, un nuevo récord para unas elecciones legislativas de medio mandato, según cifras oficiales.

El alza era apreciable en los estados clave en disputa, y los demócratas registrados subían respecto a los republicanos.

El Election Lab de la Universidad de Florida había registrado 47.922.669 votos anticipados en todo el país hacia el mediodía, superando el récord previo de unas elecciones de mitad de mandato de 45,9 millones emitidos antes del día de las elecciones en 2022.

El aumento es especialmente marcado en los estados con contiendas muy reñidas para el Senado (35 escaños en juego), que podrían determinar el control de la cámara durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump.

En Texas, más de seis millones de personas habían votado de forma anticipada hasta el miércoles, según cifras oficiales, con una participación presencial aproximadamente un 50% superior a los registros de 2022.

La junta electoral de Carolina del Norte informó de que el voto anticipado había aumentado casi un 37% respecto al mismo punto de hace cuatro años, mientras que Carolina del Sur superó el total de votos anticipados de todo 2022 el lunes, con cinco días de votación anticipada aún por delante.

En los estados que registran la afiliación partidista de los votantes, los demócratas inscritos representan una proporción sustancialmente mayor de los votos anticipados que los republicanos.

Las cifras del Election Lab mostraron que los demócratas constituían alrededor del 44% de los votantes anticipados en esos estados, frente al 31% de los republicanos y el 25% de los votantes no afiliados o de partidos minoritarios.

Michael McDonald, politólogo de la Universidad de Florida que supervisa el Election Lab, destacó un aumento de la participación entre votantes negros e hispanos en los estados que informan de datos raciales y étnicos, especialmente en comunidades de mayoría hispana a lo largo de la frontera entre Texas y México.

Pero los expertos advierten contra interpretar estas cifras como una predicción del resultado electoral.

La afiliación partidista de un votante no revela qué candidatos apoyó, y se espera que decenas de millones más de estadounidenses emitan su voto el martes.

En elecciones recientes, los republicanos han tendido a acudir a votar en mayor número el día de las elecciones, lo que podría reducir o invertir la ventaja inicial de los demócratas.

Además, una participación anticipada más elevada no se traduce necesariamente en una participación total más alta, ya que algunos votantes pueden limitarse a emitir su voto antes que en elecciones anteriores.