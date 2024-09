Votantes estadounidenses se preguntan quién impondrá su ley en debate Harris-Trump

Algunos ven a la demócrata Kamala Harris como una inexperta que "no sabe hablar", otros como una oradora brillante capaz de "destruir" a su rival republicano Donald Trump en el primer debate entre ellos para las presidenciales de noviembre en Estados Unidos.

Partidarios de ambos candidatos se muestran muy optimistas sobre este duelo que se transmitirá por televisión el martes por la noche y que podría alcanzar un récord de audiencia.

- "Como un rey" -

"Creo que indudablemente Trump lleva ventaja", declaró a la AFP Flo Eberhart, una jubilada del condado de Cambria, en Pensilvania, durante un reciente mitin del expresidente. Harris "no sabe nada, básicamente, de lo que está pasando. No sabe hablar".

Al contrario, según esta mujer de 73 años, Trump, no tendrá problemas porque "no hay un solo tema del que no sepa algo".

"No la veo como una amenaza", coincidió Kirk McKendree, un expolicía de 54 años de Altoona, Pensilvania, un estado del este del país que se considera crucial para las elecciones presidenciales.

Él cree que Trump saldrá airoso "como un rey".

El debate enfrentará, por un lado, a un "showman" propenso a las declaraciones intempestivas con mucha experiencia en entrevistas y cuyo último duelo televisivo contra el presidente Joe Biden precipitó la retirada de este último como candidato. Por otro, a una vicepresidenta mucho menos famosa, cuyo último debate se remonta a hace cuatro años pero con dotes para ataques mordaces, como demostró en su etapa de fiscal y de senadora.

- "Lo va a destruir" -

Trump es conocido por su bravuconería y agresividad. Su partidario Jimmy Taggart, un jubilado de Pensilvania, le sugiere una táctica diferente para tratar con Harris.

"Lo único que tiene que hacer es callarse y ella se ahorcará, porque no tiene nada que hacer", estimó Taggart. "No hizo nada durante tres años y medio" como vicepresidenta, añadió.

Jamila Scales, una joven partidaria de Harris de Nashua, New Hampshire, que asistió a un mitin de la demócrata en la cercana North Hampton, la cree capaz de enfrentarse a Trump.

"Ella lo va a hacer bien, lo va a destruir eficazmente", contestó con una sonrisa esta joven que espera el debate "con ansia". Y agregó: "Creo que va a ser un día excelente".

Kate Thompson, otra participante en el mitin de New Hampshire, también es optimista.

"Creo que Kamala Harris se presentará preparada, lista para articular sus valores y sus posiciones", afirmó Thompson. "Y no creo que se deje avasallar por él".

Kirk McKendree, espera que Trump sea disciplinado e insistió a los espectadores del debate a reflexionar sobre la pregunta: ¿Estaban ustedes mejor hace cuatro años, 'antes de que Biden asumiera el cargo?"