"Voto estratégico" en las primarias republicanas de New Hampshire contra Trump

Jan Dodge no se considera una "verdadera" seguidora de Nikki Haley, pero al igual que algunos votantes en Estados Unidos prefiere apoyar a la exgobernadora de Carolina del Sur en las primarias republicanas de New Hampshire antes que respaldar a Donald Trump, aspirante a un segundo mandato presidencial.

"En realidad no soy una verdadera partidaria de Nikki Haley. Pero no quiero que Donald Trump gane New Hampshire. Así que voy a votar por Nikki Haley", dice esta jubilada de 71 años.

Sentada junto a Dodge está su amiga Lisa Kester, una abogada de 59 años, dentro de Robie's Country Store, en la fría región de Nueva Inglaterra (noreste).

"Es un voto estratégico", cuenta Kester a la AFP. "Es un voto contra Donald Trump".

Los votantes que traman formas de bloquear al expresidente estadounidense en las urnas de noviembre se alinean detrás de Haley. Y planean votar en las primarias del martes por ella, a quien ven como su mejor arma contra un segundo mandato de Trump.

Dodge y Kester acudieron el jueves a la icónica tienda, una parada habitual en la campaña electoral de New Hampshire durante décadas, a orillas del río Merrimack para escuchar el discurso de Haley.

Trump, para Dodge, fue "horrible durante cuatro años". "Y sería aún más horrible" si volviese a la Casa Blanca en su probable revancha con el demócrata Joe Biden a finales de este año, añade.

La jubilada, registrada como independiente, considera ofensivas las "mentiras" de Trump sobre la votación de 2020, que perdió frente a Biden y por la que ahora se enfrenta a una acusación penal por injerencia electoral.

- Independientes -

Aunque difícil de cuantificar, el rechazo a Trump es un tema recurrente entre los independientes, a los que se les permite votar en las primarias republicanas o demócratas en New Hampshire, consultados por la AFP.

Incluso entre algunos electores republicanos.

Los votantes registrados de New Hampshire son famosos por mantenerse independientes y por adherirse a su lema estatal: "Vive libre o muere". Es un segmento que Haley ha estado persiguiendo en su lucha por frenar a Trump en la carrera electoral.

Tras la aplastante victoria del magnate en Iowa, Haley sigue muy por detrás del favorito.

"Creo que en New Hampshire estamos intentando averiguar cómo votar para que Donald Trump no sea el candidato republicano", confiesa Emily McCarthy, trabajadora social de 43 años, que viajó a Rochester el jueves por la noche para ver hablar a Haley.

McCarthy se describió como "muy liberal en lo social y más conservadora en lo fiscal", y añadió que está comprometida con los derechos humanos y "el derecho a hacer lo que quieras con tu cuerpo", en alusión a los ataques conservadores al derecho al aborto.

"No creo que Joe Biden sea el candidato más fuerte, democráticamente, pero preferiría que fuera el presidente antes que Donald Trump", dijo.

El veterano de la Marina estadounidense Terry Morerod, quien votó por Trump en 2016 y 2020, ya tuvo suficiente de la estrella de la telerrealidad.

"No votaré por Trump otra vez", aseguró Morerod, de 61 años. "Necesitamos sangre fresca".

En Robie's, entre los tarros de sirope de arce y las armas antiguas que decoran las paredes, Haley repite su mensaje de campaña a una multitud expectante: "¿Queremos más de lo mismo o queremos avanzar?".

Lo "mismo", aclara, no se refiere sólo a Biden, sino también a Trump.