Vuelve la electricidad a La Habana y oeste de Cuba tras falla en la red

La electricidad regresó a La Habana y otras partes del oeste de Cuba a primera hora del domingo, después de que la empresa eléctrica estatal solucionara la más reciente de una serie de fallos generalizados en la red.

La capital cubana y cuatro de las 15 provincias pasaron la mayor parte de la noche sin electricidad debido a una "caída parcial del SEN (Sistema Eléctrico Nacional)", pero el servicio estaba siendo restablecido, informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, agravada por un bloqueo de combustible impuesto desde enero por el presidente estadounidense Donald Trump.

Washington lleva adelante una campaña de presión dirigida a poner fin a seis décadas de gobierno comunista en Cuba, que ha sumado sanciones de todo tipo al embargo económico vigente desde 1962 contra la isla.

La UNE afirma que la escasez de combustible ha vuelto a la red nacional más vulnerable a apagones y ha hecho prácticamente imposible el uso de generadores de emergencia, que normalmente funcionan con diésel.

En las últimas semanas, los cortes de luz han durado más de 30 horas en La Habana, y varios días en otras partes de la isla, cuya población total se estima en 9,4 millones de habitantes.

Desde comienzos de 2026, Cuba ha sufrido cinco apagones nacionales, tres de ellos en julio en un lapso de 10 días. Desde finales de 2024, ha habido 10 apagones totales de este tipo.

Los cubanos no dudan en admitir que están agotados por las constantes interrupciones de la vida cotidiana, más aún en jornadas tórridas como las de las últimas semanas.

"Pasé toda la noche en vela, no pegué un ojo por el calor, los mosquitos", declaró a la AFP Natalia Mendoza, de 66 años, mientras regaba las flores de su jardín el domingo por la mañana a 30ºC en La Habana.

"Es muy duro esto", apuntó, y dijo que pasó toda la noche abanicando a sus tres nietos para que pudieran dormir.

La Habana culpa a las medidas punitivas de Washington del grave estado de su red eléctrica, mientras que Estados Unidos sostiene que la responsabilidad recae en el gobierno cubano y la mala gestión de la economía.

Las siete plantas termoeléctricas que constituyen la columna vertebral de la red nacional cubana llevan más de 40 años en funcionamiento y se encuentran en distintos grados de deterioro.

- Inversiones privadas -

Las relaciones entre Washington y La Habana han sido tensas desde comienzos de año, especialmente desde que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro en Caracas a principios de enero y lo trasladaron a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcotráfico.

Maduro había sido durante mucho tiempo un firme aliado del gobierno de Cuba, al que suministró combustible a precios reducidos.

Según el gobierno cubano, en los últimos siete meses, Washington solo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con 100.000 toneladas de crudo, que arribó en marzo y cuyas reservas ya se han agotado.

Además de su bloqueo petrolero, el gobierno de Trump ha intensificado las sanciones contra empresas estatales cubanas, lo que ha llevado a muchas compañías extranjeras a suspender sus operaciones en el país.

Estados Unidos también ha acusado al expresidente Raúl Castro, hermano del fallecido líder revolucionario Fidel Castro, por el derribo de dos aviones civiles hace tres décadas.

A finales de junio, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que las conversaciones bilaterales "no muestran progresos".

Pero, presionado por todas las medidas estadounidenses, el Parlamento cubano aprobó una serie de reformas de libre mercado destinadas a reducir el papel del Estado en la economía y atraer inversiones en sectores que van desde la banca hasta el turismo y la agricultura.

El miércoles, La Habana anunció que abrirá importantes sectores, como las gasolineras, la generación eléctrica, la recolección de basura y las farmacias, a empresas privadas.