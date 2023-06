Zelenski afirma que Ucrania está "lista" para contraofensiva, pero teme bajas

Ucrania está "lista" para lanzar una contraofensiva contra las tropas rusas, aunque sufrirá importantes bajas por la superioridad aérea de Moscú, aseguró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una entrevista publicada el sábado por el diario Wall Street Journal.

Ucrania asegura desde hace meses que se prepara para una gran ofensiva que buscará recuperar los territorios ocupados por Moscú desde la invasión de la exrepública soviética en febrero de 2022.

Zelenski había insisto sin embargo que Kiev necesitaba más tiempo y armas. "Un gran número de soldados morirán", si Kiev no recibe el armamento para hacer frente al poder aéreo de Moscú, insistió .

El mandatario ucraniano afirmó que sería "peligroso" lanzar el contraataque sin más ayuda occidental, aunque Kiev está "lista" para recuperar los territorios perdidos tras 15 meses de invasión.

Sus declaraciones coinciden con nuevos bombardeos lanzados esta semana contra la capital.

"Todo el mundo sabe perfectamente que cualquier contraofensiva sin superioridad aérea es muy peligrosa", insistió.

"Imagínese el sentimiento de un soldado que sabe que no tiene techo y no entiende por qué los países vecinos sí lo tienen", ejemplificó.

Zelenski subrayó asimismo que el único armamento capaz de proteger a Ucrania eran los sistemas de defensa antiaérea Patriot, fabricados por Estados Unidos, y pidió que se entregaran más a Kiev.

"La realidad es que 50 Patriots evitarán, en su mayor parte, que la gente muera", manifestó.

Zelenski también expresó su frustración antes de la cumbre de la OTAN, la alianza militar a la cual Ucrania desea adherir, en la capital lituana el próximo mes.

"Si no se nos reconoce y no se nos da una señal en Vilnius, creo que no tiene sentido que Ucrania esté en esta cumbre", afirmó.