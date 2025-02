Zelenski anuncia que rechazó acuerdo con EEUU sobre recursos mineros ucranianos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este sábado que bloqueó un acuerdo propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para dar acceso a Estados Unidos a los recursos mineros estratégicos, ya que no incluye "garantías de seguridad" para su país.

"No autoricé los ministros a firmar el acuerdo porque no está listo. En mi opinión, no nos protege", declaró Zelenski a la prensa durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El mandatario ucraniano agregó que el acuerdo debe "estar vinculado a garantías de seguridad".

Donald Trump, que lleva tiempo criticando el envío de ayuda estadounidense a Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia, insinuó a principios de este mes que deseaba alcanzar un acuerdo de acceso a los recursos minerales ucranianos como condición para mantener el apoyo estadounidense.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el jueves que espera alcanzar un acuerdo sobre los minerales ucranianos que permitiría "reembolsar" parcialmente la ayuda a Kiev.

"Parte de ese dinero se destinará a reembolsar al contribuyente estadounidense los miles de millones de dólares que se han gastado allí", indicó al día siguiente de que Trump lanzara conversaciones con su homólogo ruso Vladimir Putin para poner fin al conflicto.

Otra parte "se reinvertirá de nuevo en Ucrania para reconstruir" el país, precisó Rubio.