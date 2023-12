Hay mucha gente que ya no quiere esos discursos de odio de unos personajes que se quieren barajar entre la farándula y la política. Aseguran que esa ola de negatividad no es buena para nadie.

Casi nos caemos y no nos levantamos, esto porque la “beauty Community” no quiere saber nada de esa influencer que asoleó un producto panameño, solo porque a ella no le funcionó. Nos cuentan que en TikTok son muchas las personas que se han pronunciado por la situación y hasta han dicho que ella no es referente en cuidado de la piel ni maquillaje. ¿Qué, qué?, pues sí, la cosa está fuerte. Igual mucha gente no sabía de dónde había salido esta señora.