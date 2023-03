Que usen su filtro y no se la crean mucho

Daluna Kraemer estaba probando un nuevo filtro y recomendó usar estas aplicaciones, ya que para eso las hicieron, solo que no crean que lucen así, pues la realidad es otra. Y, si nunca las usan, pues no pasa nada tampoco.

TVN no para de promover su nuevo reality “Versus”, Jhonathan Chávez contra Alejandro Torres y demás, pero al final, es la misma gente de siempre la que compite. ¿Cuándo es el factor sorpresa?

La cantautora Erika Ender volvió a denunciar una cuenta falsa en Instagram. Pidió que no acepten a ninguna persona que se haga pasar por ella y que no existe otro sitio oficial que no sea @erikaender, que hay gente con intención de aprovecharse.