Por pena no vamos a poner los trapitos feos que les están poniendo a las presentadoras de Casi las 5, como si fueran de allí para la “zona de la rumba”. En serio ya no hay canjes que valgan la pena o ellas deciden.

Volviendo a Casi las 5, que cada día da mucho contenido, es mejor que no lleven a Karina Linnett a ese espacio, déjenla donde está y no le pongan short, pues su postura no es la correcta.