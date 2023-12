Los del programa Toy O No Toy, de RPC, se despidieron de su cuarta temporada y de inmediato confirmaron la quinta para el 2024. Este proyecto, tipo “Shark Tank”, ha gustado y refrescado la pantalla.

Liza Hernández por fin habló sobre su distanciamiento de la que fuera su amiga íntima, Jacky Guzmán. Según “La Doradita”, las dos decidieron tomar caminos distintos, pero sin peleas. “No hay rencor, no hay dolor... Simplemente no somos las amigas de antes”.

Rosh del Mar, Sergio Joel Márquez, Stacy Castillo, Arsenzi, La fiesta del eco, Fresco, Moreno y Alessandra Michelle son algunos de los artistas que estarán el 3 de febrero en la tarima de Sonido Local by Musicalion 2024.

Miah Catalina anunció el regreso de su servicio como maquillista y varios quedaron preguntándose si su trabajo en Only Fans ya no le es rentable. Lo cierto es que va con todo y hasta empezó a vender piezas de su closet.

¿Young Miko Vs Anubikiss?

¡Oye! En redes las opiniones estuvieron divididas por un trend en el que afirmaban que Anubikiss es la Young Miko panameña. A la fanaticada de la boricua no le gustó la comparación. ¡Uy!

La Navidad ya no es la misma, dice One Two