La gente no podía creer lo que Elmis Castillo le contó al podcast elchicletvmax, que hace todo lo posible por satisfacer a su pareja en la cama; aplicando eso de que “la que lo prueba, no lo olvida”.

No pagan nada por la voz de Degay

Oye, quedamos parados de pestañas cuando nos enteramos que la voz del fallecido Iván Degay todavía suena en algunos programas radiales y que no tienen el permiso, no pagan las regalías ni nada. ¿Qué autoridad regula esta situación?

Patricia De León celebró en sus redes que ya el oceanario Miami Seaquarium no tendrá más acuarios con animales padeciendo, los cuales trabajan jornadas largas animando a las personas y que además eran maltratados. La actriz reveló que esta batalla la emprendió en 2013, por el rescate de la fauna marina y no es hasta ahora que cancelan al Seaquarium, por maltrato a las especies. No les renovarán más el contrato al parque.