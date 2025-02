Quedamos en shock, cuando nos enteramos que la expresentadora Madelaine Guevara, quien estaba como directora de la Oficina de Relaciones Públicas de MiCultura, fue sacada de su puesto el lunes. Dicen que no logró conectar con la ministra. ¿Será?

No se le caían las enaguas

Nathalia González tuvo que aclarar que lo que sobresalía de su outfit de ayer no era un peticote ni las enaguas. Según ella, lo que se veía eran los bolsillos de la falda y que eso ahora está en tendencia. ¿Sí?

Ahora que Brithany Ryce le ha dado un giro de 180° a su imagen, contó que la gente le escribe para saber cuáles son sus recetas de comidas y qué come a diario para bajar de peso.

Agustín Clément confesó que estaba deprimido porque sus “amigos” no lo apoyan en sus proyectos y cada vez que tiene una obra no le compran ni un boleto. No sabe para qué lo siguen en redes.