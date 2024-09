Casi nos caemos y no nos levantamos con ese chiste de Pablo Bruntein sobre Marelissa Him, al decir la presentadora era la presidenta de su fans club de Chello Gálvez y que hasta tenía un tatuaje. Marelissa levanta tu voz y hazte respetar ya. ¡Jum!

Los periodistas no se ayudan

Oye, ahora sí que casi nos caemos y no nos levantamos con ese video de Mónica Díaz, en el que se le ve muy molesta con el novio de Mollie, la socia de Kevin Fashioned. Luego que La Mordida llevara al estilista que trasquiló a la chica en el salón, extendiendo la historia, el novio de Mollie, Vladimir Urbano Bottenhorn, intentó defender a su chica, pero, según Díaz, mencionó a sus hijos, algo que ella no iba a soportar. Es más, la presentadora le dejó claro que se debe lavar la boca cuando que ya habló con Wyznick Ortega. ¡Con sus hijos, no!