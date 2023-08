“Sound of freedom” no solo tiene fecha de estreno en Panamá, el 31 de agosto, sino que también, la fundación “Yo creo” tendrá una función gratis, el 1 de septiembre en la sala 4 de Cinépolis Multiplaza; cantidad limitada.

Oye, la cosa en TVN está malita, malita. ¿Qué es eso que ‘Casi las 5’ no tiene ni un año y no paran de repetir trapitos? No es que uno quiera sacarlos siempre, pero es que son constantes. El Ricardo Jaramillo con la camisita que ya le va a hablar. ¡Así, no!