One Two casi se cae y no se levanta cuando le llegó una citación de la ANTAI a su trabajo, para que diera testimonio en un problema, algo que considera fuera de orden, pues cree que es un asunto privado.

Hablando de la One Two y sus líos privados, un seguidor le recomendó que se bañe en las playas de Bocas del Toro, a ver si así deja toda esa sal y eventos negativos, para que continúe positiva.

El mánager de Nando Boom Pucho Bustamante expresó que el #PuchoNews, para explicar sobre toda esta demanda de Steely & Clevie Productios, lo grabará después de leer con calma las tres demandas que han entablado los jamaiquinos. Que se está asesorando con abogados de Estados Unidos, ya que la ley de derecho de autor de Panamá no se parece a la de USA, aunque tiene el mismo espíritu. ¡Que no hablará cosas sin saber!

El productor K4G no se va a aguantar nada, aseguró que la gente le dice que como figura pública debe ser más suave y dijo que no. De la misma forma en que le escriban, se va a defender. ¡Agarren consejo!

“Me fortalece tus críticas, entre más me apedrean, más aprendo a distinguir quien sí y quién no. Recuerden esto: EL que atrás me deja adelante no me tendrá”, aseguró la cantante Sandra Sandoval, llenándose de buena vibra.