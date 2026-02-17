La Esquinita del 17 de febrero de 2026

¡Se le metió el Chucky!

El que sorprendió a sus seguidores fue El Tachi, a quien durante una presentación en Chiriquí le lanzaron una bebida; el artista se bajó a pelear como poseído por el muñeco “Chucky”. Los presentes aseguraron que el cantante estaba muy molesto: aventó el micrófono y se abalanzó hacia la persona que le arrojó el líquido, mientras los demás corrían despavoridos.

Se quedaron esperándola en carnavales

La gente quería ver en tarima a Yainuvis y que interpretara el tema de “Las vocales” que se hizo viral, el cual grabó junto a DJ Chiquidubs. Dicen que en algunos escenarios de los culecos sonó su canción, pero se quedaron con las ganas de escucharla en directo.

Derroche de lujo en Las Tablas

Las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas volvieron a ser las protagonistas del Carnaval, deslumbrando al público con su energía y majestuosidad, y llevaron esta fiesta a nuevas alturas de emoción y color. Ya la gente está haciendo sus apuestas para saber quién es la ganadora. ¡El Parque Porras quedó chiquito y la rivalidad más viva que nunca! ¿Y para ti, quién barrió a quién en este Carnaval?

Su presentación no fue improvisada

Sasha Nikyta aclaró que su participación en uno de los carruajes de Las Tablas no fue improvisada. La piloto e influencer contó que, desde noviembre del año pasado, se preparó para gozar del Carnaval y lucirse en uno de los carros alegóricos; y vaya que eso se notó durante su salida. Demostró que tiene el control tanto en las nubes como en el Parque Porras. ¿Será que la volveremos a ver el próximo año?

Bolivia se rinde ante el talento del Boza

Al que le fue de maravilla en Bolivia fue al Boza. El cantante panameño contó que se presentó por primera vez durante los carnavales de ese país. “Tienen una vibra inigualable. Espero volver pronto; ya se quedaron en mi corazón”, expresó en sus redes sociales.