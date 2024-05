El tema que no sueltan estos días es que la periodista de Telemetro Reporta, Linda Batista, se anotó para el casting de Señorita Panamá. Aspira a la gran corona ahora que las casadas también pueden.

Joako Fábrega está preparando buena música. Reveló: “Nunca me había inspirado hacer tanta música y canciones que me gustaran de verdad!! KBRN LO MEJOR ESTÁ POR VENÍR”. ¿Qué dirá esa letra?

No aguantó el gas en la fila

La que casi se cae y no se levanta fue Diana Monster y de paso nos dejó privados a todos los que leímos lo siguiente: “Estaba en la fila de migración y el tipo de al frente mío se tira un peo TRAQUIAO! No sé cómo reaccionar. TIESA QUEDÉ!”, contó.

Karen Peralta le dio un par de consejos a su pequeño hijo Mauro, quien tenía una charla. Como no tuvieron tiempo, la cantante le dijo al niño que se pusiera las manos atrás y que empezara todo fluido.

Tras afrontar una dura batalla contra el cáncer de piel, el payasito Luis Sagel, conocido como Pin Pin, también hizo un espacio para conmemorar sus 36 años de carrera artística. “Mis QUERIDOS Aventureros: Estamos trabajando en vías de nuestra sanidad con la ayuda de El Jefe (Jesús) sé que pronto estaré tocando la campana de la Victoria contra el cáncer”, comentó y agradeció la ayuda de sus fans: “Quiero expresar mi profundo agradecimiento por el apoyo que me han brindado para mi tratamiento contra esta enfermedad repentina”.

El que asegura ya no tendrá más hijos es el productor K4G, quien reveló hace poco que se hará la vasectomía. Tras el nacimiento de Alef, con su ex Ainara Sanz, ya no quiere más bebés.