Quedamos parados de pestañas cuando escuchamos al Firu decir que le gustaba la rubia Karina Linnett. De verdad que está algo despistado, porque la presentadora ya no es fulita. ¡Horror!

Nos sentamos con gusto a ver La Máscara, pero no podíamos creer que la primera que saltó al escenario, al terminar el espacio, fue La Bibi Carrillo, para tomarse una foto con Sonia Andrés. ¡Muy feo!

En redes sociales la gente no para de hablar de la infidelidad de Adrián, pareja de Sasha Nikyta, influencer que participó en La Máscara. Al parecer, la chica, que también es piloto, está pasando por un momento difícil y su fanaticada le da ánimos.

La presentadora y entrenadora Joseline Pinto le contó a Sra Dezdy que todos los golpeadores deben estar presos, en vez de pagar días comunitarios, como será el caso de Jimpín, quien maltrató a Rake Martínez. Pinto también entabló un proceso contra su ex, quien también la maltrataba y aseguró que ninguna mujer debería pasar por una situación como esa. Además, dijo que sí le gustaría casarse y cuando eso pase, ella misma lo comunicará.

La cosa debe estar bien dura, eso comentan en las redes, ya que Joako Fábrega abrió su cuenta de OnlyFans. ¿Qué, qué?, sí varios sitios han confirmado la noticia, aunque el cantante no ha dicho si de verdad le pertenece. ¡Nuevo emprendimiento!

No hay que hacer leña del árbol

“Es muy triste ver cómo hacemos del dolor ajeno un espectáculo, olvidando la empatía y la solidaridad. TODOS enfrentamos batallas que no conocemos”, aseguró el influencer Joel Griffith.

Estábamos mirando un video en YouTube, pero la presentadora no dejaba de parpadear, era como si el peso de las pestañas no le permitía abrir bien los ojos. Señora, no se ve para nada cómoda en cámara.