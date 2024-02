Oye, se nota que Kevin Fashioned nunca jugó “lo que se da no se quita” en la escuela, pues le dio una cartera a una joven, pero descubrió que él la tenía bloqueada por hater, ya que no le gusta que suba fotos con su novio y por ello le quitó el bolso.

No hay tradición de debate

“Debo decir que en 6 elecciones nunca hemos tenido un verdadero debate. Panamá no tiene una tradición de debates. Que ojalá lleguemos a ello, si.”, aseguró Eduardo Lim Yueng sobre los debates.

Oye, quedamos parados de pestañas cuando nos contaron varios colegas que estaban en la despedida de Jhonathan Chávez, en el aeropuerto, que el Chollykid llegó de último y fue quitando a la gente. ¿Cómo? Dicen que la cita con el cantante, que se iba para Viña, era a las 8:00 a.m., pero que el de TVN llegó casi a las 10:00 a.m., y empezó a despejar el área porque según él, estaba “en vivo” y no podía detenerse. ¡Para la próxima, lo graban!