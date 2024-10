Que no le den pantalla a esos influencers

“Bro, no se dan cuenta que solo le están dando más fama al man que hablo mal de pio pio compartiendo su contenido?”, pidió la presentadora Marelissa Him, por el influencer venezolano que irrespetó la comida del Pío Pío.

La ola de famosos que ha dado un paso al frente para defender al Pío Pío es grande, Doralis Mela mostró que no está gorda por comer en ese lugar, pues todo tiene un balance y adora el sancocho.

La fanaticada panameña del cantante Liam Payne no se quiso dejar y en varias provincias organizaron despedidas al artista, con pancartas, velas blancas. Además, están decididas a proteger el legado del ex integrante de One Direction. ¡Muy bien!