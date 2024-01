El cantante Italian Somalí puso el grito en el cielo y acusó al productor BK de apoderarse de un ritmo suyo y venderlo a una serie de Netflix y de no darle ni el reconocimiento. Lo peor, mucha gente escribió que no era primera vez.

No le creen sobre su naturaleza

Gracie Bon compartió una foto de cuando era muy joven y aseguró que no se ha operado el rostro, pero sus seguidores no le creyeron en absoluto, le dijeron que le va a “crecer la nariz como a Pinocho”. ¿Será que sí es natural su rostro o se hizo algo?

Critican el look de Karol G

Karol G fue invitada a la premier de la serie “Griselda”, que protagoniza Sofía Vergara y muchos han criticado su nuevo look; sostienen que está muy tapada y se ve demasiado masculina. ¿En serio?

No sabe mucho de cortes de pelo

Una fashionista panameña, experta en colorimetría, tuvo el valor de criticar el look que llevó Zendaya en la pasarela de Schiaparelli, en París, pero expertos dicen que es una peluca. Al parecer, a la chica le faltan clases para detectar los cabellos falsos.

Los presentadores de La Mordida fueron criticados por defender a la cantante Anyuri, quien estrenó un nuevo tema con Jhonathan Chávez. La gente les dijo que ellos no saben ni de lo que hablan.

Bettina le hizo intriga y no la quiere ni ver

Sra Dezdy contó el chisme de por qué no quiere ver a Bettina García ni en pintura. ¿Qué, qué? Sí, en un video de YouTube en el que echa muchos cuentos, dijo que “la chama” le hizo intriga en una historia, por un asunto que no era ni con ella y hasta descubrió que la bloqueó de las redes sociales, pero eso no le importa. Aseguró que ella tampoco anda diciendo cuán “lagarta” es la rubia con sus tarifas ni hablando de ella en la calle. ¡Se va a formar!