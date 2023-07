Hablando de “Carroñero”, Rafe Lucado es uno de los protagonistas de esta producción, pero esa no la nota, el tema es que Rafe Lucado y Patrick Vollert, ex de Gaby Garrido, podrían volver a Calle 7.

Pese a que estuvo triste y desconsolada porque ya no está facturando lo mismo en OnlyFans y tiene muchas cuentas que pagar, la trans Miah Catalina salió regia con su bebé, recién nacido.

No quiere saber de “Barbie”

La ex DJ Liz Baila está en contra de la película Barbie y de todo lo que tenga que ver con esta producción, pues asegura que va en contra de todo lo correcto y quiere imponernos ciertos patrones que no van con las buenas costumbres. No la recomienda.