No son aptos para menores

Hay programas matutinos, de la televisión local, que se están pasando con el contenido que transmiten, en especial, cuando entrevistan a la gente en la calle. Algunos dan respuestas que no son aptas para menores. ¡Cuidado!

Casi nos caemos y no nos levantamos cuando el pastor evangélico, conocido como apóstol Amoz, dijo que los que carnavalean no tienen cerebro, por lo tanto, no les dará un derrame cerebral.