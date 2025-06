Astrid Carolina Sánchez, reina de Calle Abajo de Las Tablas 2026, denunció que hay una cuenta en Instagram que utiliza su nombre e imagen para pedir plata. Ha intentado que eliminen ese perfil, pero no ha tenido éxito. Así que alertó a sus seguidores para que no caigan.

Nos contaron que hace unos días hubo un evento, en un lugar yeyé, y varias caras de la farándula, que estaban adelante, no dejaron de parlotear. Ignoraron a la presentadora y al especialista. ¡Qué feo!

No la soportan por pedante

Hay una influencer, que siempre anda en las alturas, que aseguran que sus compañeros de trabajo no la soportan porque es pedante y se cree la última gaseosa del desierto y siempre trata de exhibir que tiene más que los demás.

El creador de contenido y reportero de Jelou, Genz Matteo contó que fue al cine emocionado para ver la película F1 y después de comprar las palomitas, le avisaron que el proyector de la sala se dañó. Asegura que le reembolsaron la entrada, pero esa no era la idea.

Sorprendió con su nuevo look

Kathy Phillips afirmó que repitió el vestido que utilizó en un bautizo, para asistir a dos eventos, y la gente le dijo cosas bellas de su outfit. “Yo soy de las que cuando me gusta algo, hermana me lo pongo bastante. Si crees que porque ya subiste en redes una foto o un video ya no lo puedes repetir, repítelo”, dijo.