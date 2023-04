La ex Canta Conmigo Anarkelys Arias fue la única invitada que fue eliminada por un concursante en el show “Versus” de TVN. ¿Qué, qué? Sí, la intérprete Joselyn Ramírez tuvo más votos que ella.

Finalizando con el “Versus”, “La chichi de papa” y Julián Torres lo hicieron bastante bien como presentadores; con la práctica, el ex guerrero se irá perfeccionando y la de “Hecho en Panamá” solo debe acostumbrarse a la transmisión “en vivo”.

Pese a que los productores de conciertos en este país ya no manejan precios económicos, pues ponen boletos desde 50 dólares general hasta 500 en VIP o más, Juan Luis Guerra tiene precios módicos, que van de 35 dólares a 261. ¡Así sí voy!

Gaby Garrido y Patrick Vollert siguen en caminos separados mientras ella empieza a extrañar esas pequeñas cosas que tenían en su matrimonio. Hizo énfasis en cómo un “buenos días” le daba mucho significado y ahora ya no recibe mensajes.

El su nueva lucha contra las disqueras y sellos que se están apoderando de la industria de la música y sometiendo a los artistas a contratos injustos y que no cumplen, Noel Schajris decidió vender sus canciones directo a sus fans desde su propia plataforma NS Music, recibiendo apoyo de Rubén Blades. “Apoyando a nuestro colega @NoelSchajris en su propuesta y emprendimiento. ¡Amor y Control! Rubén”, escribió Blades, a lo que Schajris dijo sentirse honrado.

Tinomatik cree que los influencers se preguntan y responden ellos mismos. “Me da risa esa gente que arrancan sus vídeos diske: Me estuvieron preguntando o me pidieron mucho.. QUIÉN TE PREGUNTÓ? QUIÉN TE PIDIÓ QUE? [email protected] ”.

Hay cosas que no le entran

Maiseth Castroverde “La Chechi” está preparando su fiesta de cumpleaños, que será el próximo junio, en la que promete rememorar las discotecas de los años 90, Rock Café, Bacchus y demás. ¡Una fiesta old school!

El DJ de “Magik World” de Rock & Pop Edward Allen no para con su mensaje de que la gente resfriada debe usar la mascarilla y saber que la “película del Covid-19” no se ha terminado. Es de los pocos que llama a la reflexión.

Una famosa quedó parada de pestañas porque le ha llegado el cobro de un 7% más por su apartamento, por lo que aseguró que en Panamá ya no se puede vivir con todos estos aumentos. ¡Horror!

Nicolle Ferguson y su look de chiquillona

A los de RPC en Twitter no se les va una y apenas vieron a su compañera Nicolle Ferguson con un atuendo estilo la serie española “Élite”, de 2018, preguntaron si su look no se parecía un poco. ¡En tiempo de chiquillona!