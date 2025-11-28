La Esquinita del 28 de noviembre de 2025

Dayana Sáez y Giovanni Scollo están en la dulce espera

Los que anunciaron que esperan con ansías la llegada de su primer bebé fueron Dayana Sáez y Giovanni Scollo. Con una divertida sesión de fotos y sosteniendo un ultrasonido, Dayana aseguró: “Muchos motivos para agradecer pero el más importante este Amor de mi amor❤️la mitad de él, la mitad de mí y el pincel de Dios que te dibujó perfectamente para nosotros Agradecida de poder darte hogar en mi barriguita y emocionada de sostenerte en unos meses y acompañarte para siempre en este viaje de la vida...Crece nuestra familia. ¡Somos papás, aún no lo creo!”.

Emocionada por nuevo tema de Sin Banderas

La expresentadora panameña Gwendolyn Stephenson compartió emocionada un video junto a su esposo Noel Schajris en el que se escucha la nueva canción de Sin Banderas, “Que culpa tiene ella”. El cantante argentino volvió a unirse con su compañero de fórmula, Leonel García,, para sacar música nueva.

Solo falta que aparezca en el reality de Yen Video

Kike Valenzuela, quien asegura es “El Rey del Sarcasmo”, aseguró que solo falta que convoquen a Tiffany García en el reality el “Parking de Yen Mateo”, luego de que esta apareciera en un canal de TV dando una entrevista más enredada que un mafá.

Le encanta Panamá, pero pide regulación en precios

La creadora de contenido Sonia Marí Andrés aseguró que le encantan las playas y lugares turísticos de Panamá, pero piensa que debería haber una regulación en los precios de las estadías. La influencer afirmó, a sabiendas de que su comentario podría no ser muy bien visto, que “muchas veces sale más barato salir del país a otros destinos como Colombia porque son más económicos”.

Se emocionan y no dejan opinar a televidentes

Los presentadores del programa Jelou defienden sus opiniones a capa y espada en los foros que realizan en el set. El problema es que, cuando abren las líneas para recibir opiniones del público, no dan el espacio suficiente para que la gente se exprese con claridad. Los panelistas hablan todos al mismo tiempo y resulta imposible entender todo lo que dicen todos, al mismo tiempo. Una prueba de esta dinámica fue el foro que se llevó a cabo este 28 de noviembre, el cual “parecía un mercado persa”.