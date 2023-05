La Esquinita del 29 de mayo de 2023

La actriz panameña Patricia De León se unió al comunicado de una empresa que vende productos de belleza, aclarando que sus labiales solo se encuentran en las sucursales señaladas, que no vende nada por fuera. ¡Atentas, no se dejen engañar!

Con el corazón arrugado de dolor, Elmis Castillo contó cómo van los avances de la película que está preparando, y a la vez reveló una historia muy personal, de una tía que murió en Chiriquí, de cáncer. Aseguró que lo más triste de todo esto es que su tía se fue con un “diagnóstico probable”, ya que no pudieron hacerle la resonancia completa, pues en Chiriquí no hay esas máquinas. Hará su película en marzo para que la gente no vote por los mismos políticos; para que se esfuercen para cambiar el gobierno.

Patty Castillo contó a sus seguidores por qué sigue soltera. Aseguró que busca de un hombre que sea amoroso y no patán, pues recibió mucho amor en su crianza y no se merece menos.

Nos enteramos que una de las jefas más pesadas de un canal ya le puso fecha de cumpleaños al nuevo espacio, pues dice que no marca ni una rayita. Dijo que la propuesta no presenta nada nuevo.

“Dicen que viene un Podcast donde un par de Colegas me tiraran... Que si Pepas que si no; pueden venir de 1 en 1... con o sin Pepas; Lo Crack no me lo quita ninguno de ustedes”, aseguró el productor K4G; algunos creen que ya está agrandado.