Quedamos parados de pestañas con las famosas que intentaron disfrazarse de la X-Men, Mystique, pero no les alcanzó para pedir el traje de latex y tuvieron que usar panty y pinturas. Eso sí, a una le salió mejor que a la otra.

Katie Kaicedo, quien nos representó en el Miss Grand 2021, compartió las lindas fotos de su camino al altar junto a su esposo ruso Roman Starikovich, en Santorini, Grecia. La ex Miss conoció a su pareja a través de redes sociales, hace dos años.

Son consejos, son ideas. La “tía” Anabella Nahem amaneció con ganas de aconsejar a la gente en redes sociales y dijo que “ojos que no ven, felices los 4” y agregó que esa tendencia está de moda.

Sasha Nikyta reveló en el podcast de Josh Díaz que no tiene un límite en su vida y que no le gustan las etiquetas, pues es piloto de avión, maquillista y cualquier cosa que la vida le ponga. Nunca dice no.