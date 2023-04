Nos contaron todo el chisme que en un canal de televisión hay un jefe de redacción que tiene a las presentadoras bien cansaditas. Las chicas están hartas de su necedad; no respeta contratos. Ojala baje la revolución.

Quedamos parados de pestañas con esas reflexiones de Tinomatik. “Ahora todo el mundo se está MURIENDO de repente! NO BRO! es que simplemente ya estás en la edad donde la gente de ¡TU EDAD! comienza pues...”, dijo y agregó que eso pasaba.

Luego que le cumplieran el sueño a cierto personaje, de colocarle maxi extensiones, los influencers no han dejado de promover las fotos de este chico, con la intención de volverlo famoso.

Franklyn Robinson aseguró que él sigue en la carrera por la representación de Río Abajo, pero se mantiene en bajo perfil, pues no ha llegado el momento para hacer ruido, debe esperar hasta mediados de julio para caminar directo al ruedo político.

Diana Villamonte está agradecida por el apoyo que ha recibido de la Comunidad LGBT+ tras su mudanza a la capital mexicana, donde logró un papel muy importante en un show de drag Queen. “Esta ha sido una temporada muy Drag este proyecto me mueve, me toca y me emociona increíblemente, recuerdo cuando empecé en la música y hasta ahora gran parte de mi apoyo ha sido toda la comunidad”, manifestó.