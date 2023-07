Que cuente bien cuál es el chisme que no es así

Oye, una ex Canta Conmigo que todavía vive en la época en que era niña, se puso a hablar pestes de un grupo que no la dejó cantar cuando ganó y que según ella, se pusieron a hablar pestes de ella. Hasta dijo palabrotas.

Hablando de gente que no tiene nada que hacer, vimos en un programa de Eco, que entrevistaron a un periodista que no tiene ni pelaje. Se nota que los talentos ya no se esfuerzan.