¿Le dijo que no a Playboy?

Hablando de Liza, dijo que a los 22 años la revista para caballeros Playboy le hizo una oferta para que posara desnuda y dijo que su moral no se lo permitía, y que hoy tampoco lo haría. ¡Oye eso!

No se habla de otra cosa ahora

La representación artística en la toma de posesión del presidente José Raúl Mulino no se hizo esperar. Vimos a Alejandro Torres y Manuel de Jesús, quienes estaban bien chaneados y encorbatados.

“Lo que se ve, no se pregunta”

José Manuel Arispe “El ChollyKid”, dijo que sí le han roto el corazón, pero debe continuar para sanar y volver a encontrarse. Le preguntaron si era gay y respondió: “Lo que se ve, no se pregunta”.

Muchos creían que el personaje “La Ministra” no volvería a las redes, pero no fue así. Desde sus redes mostró con mucha elegancia que hay bastante tela que cortar del gobierno que se inicia.

La gente no ha parado de hacer memes y colocar nariz de payaso a dos periodistas que manejan un programa de deportes y que dijeron que la Selección Nacional de Fútbol no debía ni viajar a la Copa América. ¡Expertitos en hablar sin saber!

Karina Linnett no se aguantó: “Hombres casados me escriben, uno ignora pero después las inseguras perdona cachos le tiran la culpa a uno... mujeres busquen dignidad y hombres respeten”, dijo.

“No importa cuánto me odies o te incomode verme en todos lados, cada día me pongo mejor, más hermosa, más buena y más rica”, dijo la modelo de OnlyFans Gracie Bon a todos los haters, que no la dejan de seguir.