No la querían entrevistar por taquillera

Mayer Mizrachi no cabía en el pellejo, luego que el equipo de Béisbol Nacional partiera al Mundial que se celebra en Taiwán y se llevara una pequeña figura suya. Los chicos loa llevarán a pasear.

El panameño Danilo Pérez, John Patitucci y Brian Blade, del grupo Children of the light se presentarán el 30 de marzo en un festival de Iowa llamado Hancher, en el cual participará los exponentes más importantes del jazz en Estados Unidos.

Una periodista que no tenía mucho que aportar del traslado de un criminal a Estados Unidos preguntó ¿qué le esperaba al delincuente? Como si este iba para Disney. O sea, le espera pagar sus delitos.

Liz Baila es parte de los fanáticos que han escrito a Greeicy Rendón quejándose porque la artista bailó pegado con un fanático en la tarima. A la influencer no le gustó para nada esto.

Un usuario le tiró y ella no se dejó

Nicole Pinto opinó sobre lo caro que están los útiles escolares y vino un usuario de redes a criticarla, por lo que ella le respondió. Eso no quedó ahí, la persona le dijo que era una grosera y ella lo ubicó.

No es psicóloga clínica, aclara

Milka Rodríguez sigue generando contenido en redes. Ahora aseguró que es psicóloga positiva, algo que no tiene nada que ver con la psicología clínica. Ella lo que busca es ayudar al bienestar de la gente.

Gracie Bon, Brithany Ryce y otras famosas de talla plus estuvieron en el programa Debate y Bon preguntó si estarían dispuestos a ver su espacio de TV. Por supuesto, recibió toda clase de comentarios de caballeros infartados.

¿Ya no hay contenido de viaje?

Una influencer que no es diestra en el maquillaje se pintó la cara cual personaje de “It” y luego dijo que eso no era lo suyo. Que se dedique a buscar los destinos más exóticos y no lo intente más.