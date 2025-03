La Esquinita del 3 de marzo de 2025

¡La botaron de Jelou!

Zuleyka Humphrey, reportera de Jelou!, contó que ya no estará más en el programa matutino. “Lamentablemente, mi salida no fue por decisión propia, sino por circunstancias ajenas a mi desempeño y compromiso con el programa. Sin embargo, me quedo con lo positivo y con el cariño de todos ustedes, quienes han sido mi mayor motivación en este camino”, escribió en sus redes sociales.

No se descontrolen, el consejo de Giosue

La modelo Giosue Cozzarelli aprovechó su canal de Instagram para aconsejar a sus seguidores que pensaban ir a carnavalear, recordándoles la importancia de tomar las precauciones debidas, como el uso de bloqueador y un conductor designado, y que hicieran todo con control. ¡Muy bien!

Arian Abadi expuso a seguir

El que no se aguantó fue el cantante y actor Arian Abadi, quien compartió en su Historia de Instagram la imagen en la que un seguidor lo insultaba por ser judío.

Aclaró que no tiene aceite de avión

La famosa Gracie Bon compartió un video aclarando que toda su vida ha sufrido de lipedema, una enfermedad que provoca acumulación anormal de grasa en las extremidades, y que no tiene aceite de avión.

Mostró sus pasos de baile y “movimientos de reina”

La periodista Yohany Guevara sorprendió a los televidentes en el inicio del Carnaval, en Jelou, con sus movimientos de baile. Mostró algunos pasos y estaba a punto de sacar los prohibidos, pero se controló. Eso sí, Yohany aseguró que “toda panameña que se respeta debe saber tirar besitos”. ¡Ya saben!