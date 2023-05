La coach, coreógrafa y ex jurado de “Dancing with the stars” Yael Bern tuvo un accidente en el cual su auto se volteó y quedó todo achurrado, esto saliendo de Punta Barco en San José de San Carlos. Desde sus cuentas compartió que no le pasó nada, no tuvo ni un rasguño y agradece a Dios y a toda su tropa de ángeles. Cree que no era su momento porque el Señor todavía no la quiere en el cielo. Seguirá disfrutando la vida mientras tanto.