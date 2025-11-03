La Esquinita del 3 de noviembre de 2025

Rinden homenaje a la patria

Noviembre empezó con fuerza y varias caras del espectáculo nacional se pusieron sus mejores atuendos típicos para rendir homenaje al mes de la patria. Entre ellas podemos mencionar a la cantante MariGaby Sealy, la artista Sandra Sandoval y las presentadoras Nicolle Ferguson, Astrid Quirós, Melissa Gallego y Vanessa Calviño.

Compartió con el rapero will.i.am

El presentador y actor Caio Mena dejó a sus seguidores sorprendidos al compartir un video con el famoso cantante will.i.am, miembro del grupo Black Eyed Peas, quien estuvo en Panamá para la competencia de robótica First Global Challenge 2025. Mena explicó que el rapero le contaba sobre su fundación “I Am Angel”, su alianza con First Global y sobre el impacto en los futuros líderes del mundo. ¡Tremenda experiencia!

Demostró su talento en el canto

Y hablando de experiencias, la que demostró que es muy buena improvisando fue Irma Hernández. La alcaldesa de San Miguelito dejó a la gente con la boca abierta al interpretar su propio “freestyle” junto al DJ Chiquidubs, durante una jornada llena de arte, música y cultura en este distrito.

Son confesiones y “black list”

Gracie Bon sigue dando de qué hablar en “La Casa de Alofoke 2”. Ahora, la panameña reveló que era amiga del famoso cantante Drake, que conoce a su familia y hasta que le mandó un avión para ir a un concierto a Inglaterra y cuando estaba allá la puso en “black list” de todas las fiestas. Aclaró que ya no se hablan.

Presenta nuevos diseños

El diseñador panameño Tony Vergara, quien ha llevado su trabajo a pasarelas internacionales, mostró parte de su nueva colección de pañuelos denominados “Flor de Aire”. “No es solo un pañuelo, es un mapa del viento, pintado en seda con tonos que cambian con la luz, como si respiraran”, expresó.