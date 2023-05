Una famosa influencer debería llamarse “la señora quejas”, pues cada tanto cuelga en Twitter una queja. Todo le molesta, el que la mira, el que habla y el que no, también. Lo peor es que es muy joven y ya anda así; no queremos saber cuándo llegue a doña.

El cascaroso mayor Ubaldo Davis anda en la reflexión en estos días y colgó un mensaje que “en este mundo hay dos tipos de personas, las que halan la carreta y las que van encima de ella”; directa a los que se esfuerzan y a los que no hacen nada.

Tras la palera que le dio Colón a Los Santos, a La Zambita no le quedó de otra que detener sus dedos y no escribir más en el teléfono, aunque ganas no le faltaban. ¡Amiga, ya vendrán más torneos!