Al que no le fue muy bien con su promoción ayer en radio fue al artista Rayx, a quien los oyentes del Wao Wake Up lo funaron cuando escucharon su tema “Amigo”, plagado de un léxico subido de tono y vulgar.

Y hablando de música romántica, nos contaron que hay cantantes de la vieja escuela que quieren meterse en la ola de interpretar melodías con contenido triple X y supuestamente, por eso no los contratan en el extranjero.

Otro que no se salvó fue el DJ Charlie Stewart. Después que el cantante Rayx se fue de la cabina, la gente lo llamaba para preguntarle si colocaría música de verdad y con buena letra, pues la del joven no gustó. Al final, Stewart solo cerraba las llamadas. ¡Fuerte!

Aunque no era día de #TBT, Marelissa Him recordó su paso por “Tú Cara Me Suena”. Dijo que el programa cambió la química de su cerebro, para bien y que en unos meses volverá el show. La gente la quiere ver en escena.