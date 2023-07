Oye, quedaos parados de pestañas con la foto que circula de la bella que lanza besitos, donde no luce para nada como se ve en las fotos que comparte en sus cuentas de redes. ¿Qué pasó amiga?

Está flaca, pero come parejo

Quedamos parados de pestañas con Roseta Bordanea luego que participó en el reto de comer pizzas. Todos tenían cara de “wou” al verla devorar las rebanadas con toda la prisa. Es más, uno dijo que casi se muerde los dedos. ¡Está flaca, pero come!

Algunos se preguntan cuál es esa versión que va a dar el ex de Joseline Pinto, Cristian Omar, sobre los hechos de que la maltrataba, si ya tiene varias denuncias por maltrato. Famosos y demás están esperando a ver con qué se sale este individuo.

Jhonathan Chávez quiere practicar el refrán ese de “en boca cerrada no entran moscas”, pero Panito Vergara lo invocó y tuvo que aguantarse lo suyo. Tras el revuelo este de Joseline Pinto y Cristian Omar, quien es socio de Alejandro Torres, Panito hizo algunos comentarios en la cuenta de Pinto, donde tocó a Chávez y se formó. El intérprete de “Dame una razón” le dijo a Vergara que lo sacara de su boca y además, le ventiló varios trapos sucios.

Son indirectas de ex y son mensajes

Una ex pareja que no confirmó, pero tampoco negó que estaba saliendo por segunda ocasión, ha estado lanzando indirectas en el Twitter. Ya pasó la época de la mala vibra, ahora se extrañan.

“Hay universidades que en 10 años han graduado más abogados que la Universidad de Panamá en toda su historia. Así no se puede”, aseguró la exministra de Educación Lucy Molinar, quien no está de acuerdo con esto.

A Boza le entraron las ganas de hacer ejercicio, así mismo como a Sech, es más, hasta quiere sacar el “six pack”. Al parecer, no se aguantó las críticas sobre su peso y se puso a trabajar.

A todos no les gustó el diseño de Gracie Bon

De una u otra forma la One Two tuvo que salir a explicar que no estaba peleando con su colega Eduardo Lim Yueng, esto después que gente sin escrúpulos subiera pedazos de sus conversaciones.