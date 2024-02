Calle Arriba y Calle Abajo de Aguadulce iniciaron su topón y todavía no empezó el Carnaval. Resulta y pasa que se están peleando un poste, ¿qué, qué?, sí dice que Calle Arriba puso una foto de su reina en un poste ajeno.

El personaje Sra Dezdy contó desde los estudios de RCN, que estaba en la “Casa de los famosos”, desde donde se transmitirá el reality show en el que participa Miguel Melfi; por allá también estuvo Marelissa Him hace días. ¿Están haciendo tours?

Jacky Guzmán reveló que ponerse el traje de Carnaval le costó un mundo y que sí, que se veía muy bonita, pero no podía ni pensar con ese tocado, es más, hasta para sentarse era un problema. La gente le dijo que cuide la cesárea, que aún no ha cicatrizado.

Tras los incendios forestales que se han dado en varias zonas de Chile, entre ellas las afueras de Viña del Mar, los mismos que han le han arrebatado la vida a decenas de personas, el gobierno ha solicitado la cancelación de los eventos masivos, por lo que el Festival de Viña del Mar eliminó su “Noche cero”, gala del 23 de febrero; hasta la fecha, no han anulado el evento completo. Nuestro representante en Viña, Jhonathan Chávez, ha enviado sus condolencias al pueblo chileno.

No lo convencen las campañas

“Muy dark la campaña política...aún no escucho propuestas concretas y viables a corto plazo de: TURISMO Bajar costo luz Agua Basura Austeridad estatal”, aseguró el Dj Tom Sawyer en sus redes.

Ricardo y Alberto Gaitán compartieron fotos junto a Gilberto Santa Rosa, en el estudio de grabación y luego preparando un video, lo que indica que este es el siguiente invitado de su nuevo disco; eso sí, ellos no revelaron los detalles.

No hay pelea entre los talentos

Está soltera pero no está sola

La ex Calle 7 Ana Paula De León reveló que está soltera, pero no anda sola. ¿Qué, qué?, sí, la ex de “El Vaquero” aseguró a Jean Modelo que se está conociendo con alguien y que por ahí va la cosa.