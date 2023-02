No espera San Valentín, ruega por la quincena

No los dejen solos por favor

Como siempre, Jelou! contactó a la mujer de los once hijos, buscando lo más sonado, aunque no educativo. Ya la gente había hecho sus apuestas que sería así. Las grandes ideas de producción.

Liz Baila mostró su identificación panameña, con la cual pueden andar segura por las calles, sin miedo a que la detengan en un retén. Aseguró que no hay nada más incómodo que estar ilegal en un país y que la estén persiguiendo o pidiendo papeles.

Jav Jurado está activado lanzando canciones y ya dio muestras que pronto estrenará un sencillo para los que no quieren saber del amor y menos en esta época de San Valentín. Algunos preguntan si está soltero y canta desde la experiencia.

Camila Aybar no para. Luego de trabajar con diferentes marcas para concienciar sobre la importancia del reciclaje y la preservación del medio ambiente, Aybar recibió una nominación a los próximos premios “Oye Mujer” en la categoría de influencer con causa y contó que quiere continuar su trabajo y lanzar muy pronto su “branding”; espera crear un negocio en línea, enfocado en ayudar a otros creadores de contenido para que hablen de sostenibilidad.

Que le gusta el sabor de la Zero

“No estoy a dieta, tomo coca cola zero porque me da la gana y no voy a discutir temas de soda con nadie”, aseguró el periodista Eduardo Lim Yueng, para que dejen la preguntadera del por qué.