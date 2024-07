Mira, el que no sabe es como el que no ve y Yaneth Marín se llevó su aclaración por parte de Juan Diego Vásquez, al insinuar que él se quedó con el subsidio de diputado. El exdiputado le fue aclarado las cosas.

Ya nos enteramos que el profesor José Escobar ha regresado a sus funciones a Medcom, pero no del todo, puesto que sigue engavetado. Se reveló que fue al MITRADEL para resolver su caso.

Alejandra Araúz no está alejada de los escenarios, ella escoge sus papeles. “Vengan a verme Yo actúo poco porque solo me gusta hacerlo con gente que admiro y reconoce el trabajo del actor”, aseguró la actriz, sobre esta nueva puesta teatral.

Aunque en su hoja de vida tiene varios escándalos, Boza goza de buenos comentarios por parte de Marelissa Him, a quien sorprendió en su cumple. Dijo que el cantante es todo un caballero.

No quiere gente tóxica a su lado

La presentadora Katita Ortíz, quien está esperando su primer hijo, dijo: “le sigo pidiendo a Dios que trabaje conmigo para poder mejorar mis actitudes, mi paciencia, que me ayude a alejarme de lo que no me suma en mi vida”, la cosa está hat.