Aunque K4G borró las historias en las que insinuaba que Ainara Sanz se había encontrado con su ex pareja, la gente dijo que las capturas de pantalla del bochinche quedan y que Sanz puede utilizar ese recurso a su favor.

Si hay necesidad que no se note

A un mes de la desaparición física de Rolo De León, Magnético lo recordó. “Ya a un mes de tu partida mi compi, esta foto fue una de las presentaciones virtuales que hicimos en el tiempo de la pandemia. Me acuerdo que me dijiste ‘ven acá mi nucita’”.

Las presentadoras que no se llevan

Karina Linnett lanza dardos a “La casa de los famosos”, en especial a la enemistad de las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo. “Puede que te toque trabajar con alguien que no soportas pero ahí demuestras lo profesional que eres”, aseguró.

La productora Elena Llorach se pronunció sobre la situación con la camiseta de béisbol y cuan alejada está sobre lo que se considera cultural. “El béisbol es un deporte q ha abonado tanto al sentido d pertenencia de nuestras provincias, q los colores de los equipos forman parte de la tradición. Quien haya sugerido alterar los colores del uniforme de Pmá Metro en la juvenil no comprende el desacierto cultural d este cambio”, dijo la productora.

La que quedó bien parada y no de pestañas es Carolina Castillo, porque luego de la muerte de “Casi las 5”, la presentadora se está cotizando en Shok Multimedia, donde tiene poca producción y lo hace muy bien.

Nos contaron que hay un canal que está contratando gente para renovar caras, pues algunos programas no han salido como lo habían planeado. Por ahora se enfocan en el asunto político.

Oye, casi nos caemos y no nos levantamos cuando vimos las imágenes de Marlon Polo, tras salir de una entidad de justicia con papeles en mano. Es cierto eso de “nos vemos en los tribunales”.

El ex guerrero Denis Dirani no tuvo la paciencia de Balbinito Gómez, pues salió de un lugar y un auto se pegó tanto a su puerta, que no la podía abrir. Esperó y nada, por lo que le dejó todas las barreras de metal.