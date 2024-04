“Al votar no hay una decisión correcta”, dice

“Al votar no hay decisión “correcta”. Como en cualquier otra situación que ponemos nuestra “confianza en alguien” hay alta probabilidad de salir defraudados. Pero es el deber ciudadano”, asegura Follie Dollie.

Que no vayan a su stand up, piden

A la que no sueltan todavía es a Alejandra Araúz, pues el fin de semana habían cadenas en Twitter (X) de gente pidiendo que no asistieran a sus “Stand up comedy”, ya que el último estuvo lleno. El morbo de la fanaticada se ha elevado.