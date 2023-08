No hay respeto en las redes sociales. Ayer soltaron un TBT versión video de Anyuri, cuando apenas empezaba en la música y no se había operado nada. Dicen que le cambió hasta la nacionalidad.

El actor y productor de cine Eduardo Verástegui se pronunció sobre el supuesto productor de la película sobre la trata de niños, “Sound of Freedom”, que acusan de secuestro de infantes. Aclaró que no era productor, que era una de los casi siete mil personas que donaron dinero para llevar a cabo el filme y que no se vale que juzguen la película por eso. Cree que sigue siendo una campaña para que no se presente en los cines de América Latina y el resto del mundo, pues ha sido éxito en Estados Unidos.