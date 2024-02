El dolor que embargó a las presentadoras Karen Chalmers y Michelle Simons no les permitió terminar de grabar el programa “Tu Mañana”, así que Ramiro Hernández fue el encargado de hacer el cierre.

Una influencer que ya no está pegada ni en las calcomanías, cada tanto cuelga mensaje en redes, del odio que la gente le profesa y más porque está feliz con su esposo alemán. Algunos creen que es falta de atención y ganas de generar polémica.

Oye, quedamos parados de pestañas cuando leímos el comentario de Joako Fábrega en la red social X: “Hablando tanta mierd* el uno del otro y hasta trabajan juntos”. ¿A quién se refiere el ex guerrero?

“Las presas de la gallina de patio no tienen la misma forma que las presas de las gallinas del supermercado y no pienso discutir eso con nadie”, aseguró el periodista Eduardo Lim Yueng en X, pero no especificó la razón de esa reflexión avícola.