$!138 aspirantes han renunciado

Un total de 138 precandidatos por la libre postulación han desistido de sus aspiraciones a los diferentes cargos de elección popular rumbo a las elecciones generales del 2024, según los boletines del Tribunal Electoral (TE).

El informe, al que tuvo acceso Metro Libre detalla que durante este proceso de recolección de firma de respaldo se recibieron 5 renuncias de aspirantes a la Presidencia de la República; 52 de precandidatos a diputados; 13 a las alcaldías y 67 para el cargo de representantes de corregimientos.

El expresidente Ricardo Martinelli, quien presentó su aspiración a la presidencia por esta vía de la libre fue el primero en desistir a sus intenciones; al igual que, la doctora Marta Roa, el abogado e impulsor del fracasado intento de revocatoria contra el alcalde capitalino, Roberto Ruíz Díaz. También el jurista y constitucionalista Ernesto Cedeño, precandidato a diputado, y Sandra Escorcia, arquitecta y exdirectora de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrrestre (ATTT) aspiraba a dirigir el Municipio de Panamá, abandonaron sus aspiraciones políticas por la vía de los independientes para el 2024.

Según el manual para candidatos por la libre postulación, aparte de la renuncia voluntaria, existen dos formas para que una solicitud de reconocimiento como precandidato por a libre quede desistida: si no completa la capacitación de sus instructores en el termino de 30 días hábiles y si tratándose de una circunscripción de 10 mil electores y más, en la que exige apertura de la cuenta única de campaña, el precandidato no logra concluir la apertura de cuenta en el plazo de 60 días calendario. Fuentes de la entidad electoral confirmaron que hasta el momento no hay pendientes por admitir ninguna aspiración por la libre, por lo que se encuentran en la etapa de recolección de firmas de respaldo que culminará el 31 de julio de 2023. El pasado 31 de julio, el TE cerró el registro de aspirantes a cargos por libre postulación en el que se anotaron 1,696 aspirantes, en su mayoría para el cargo de representantes de corregimiento; con 1,035; 458 para diputado; 168 par alcalde y 35 para presidente.