$!23 interrupciones del metro este año

Y. Ortíz | En lo que va del 2025, la cuenta oficial de X del Metro de Panamá ha reportado 23 interrupciones totales o parciales del servicio, o cierres de las estaciones por hechos ajenos a sus operaciones. La mayoría de estos incidentes se ha reportado en la Línea 1 (Albrook - Villa Zaita), con un total de 13 afectaciones.

Entre los eventos destacados se encuentra la caída de dos personas a las vías, una de ellas perdió la vida. El Metro de Panamá también reportó que la mano de un usuario quedó atrapada al momento de cerrar las puertas, dos personas ingresaron sin autorización a las vías y un hombre escaló el techo de la estación de San Miguelito.

Entre enero y lo que va de agosto, se han retirado cuatro trenes de las vías por fallas, y otras interrupciones se debieron a incidentes con el sistema de señalización o comunicación, o a equipos averiados en la red.