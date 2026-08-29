36 nuevos guardaparques se incorporan al sistema de áreas protegidas de Panamá

Un total de 36 personas, entre ellas seis mujeres y 30 hombres, se graduaron como nuevos guardaparques de Panamá y serán asignados a áreas protegidas de las provincias de Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos y Panamá Oeste.

Según datos del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), se trata de la décima sexta promoción de guardaparques. El programa también incluyó capacitación en técnicas de patrullaje, primeros auxilios, supervivencia en ambientes naturales y manejo de herramientas de navegación como GPS y brújulas.

La preparación estuvo a cargo de MiAMBIENTE, con participación del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el Servicio de Policía Ambiental, Rural y Turística.

Durante la ceremonia de graduación se reconoció la participación de expertos en manejo de áreas protegidas de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, en la capacitación de los nuevos guardaparques, así como de jefes y coordinadores de áreas protegidas.

De acuerdo con los datos proporcionados por MiAMBIENTE, durante la actual administración el número de guardaparques pasó de 140 a más de 530. Esto representa la incorporación de más de 350 nuevos agentes a través de 15 promociones.

Además de la formación de nuevos funcionarios, durante 2026 más de 40 guardaparques han recibido capacitación especializada en distintas áreas. Entre ellas figuran manejo de botes y técnicas de abordaje con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), protección ambiental junto al Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), gestión de áreas protegidas mediante el Center for Protected Area Management (CPAM) de la Universidad Estatal de Colorado y buceo especializado financiado por el Fondo Coiba.

Panamá cuenta actualmente con 124 áreas protegidas, que abarcan aproximadamente el 33% de la superficie terrestre y el 54% del mar territorial del país. Entre ellas se encuentran 19 parques nacionales, como Darién, Coiba, Soberanía, Chagres y Volcán Barú.